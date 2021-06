Sorge um Zukunft des Sövener Hofs : „Söven Rock“ und Karnevalisten suchen ein neues Domizil

Hennef Kein „Söven Rock“, kein Karneval: Seit über einem Jahr ist der Sövener Hof geschlossen und soll verkauft werden. Doch die Suche nach einem Interessenten gestaltet sich schwierig, wie Festivalveranstalter Norbert Remy berichtet.

Schwierige Suche nach Interessenten

Laut dem Musikliebhaber, der über viele Jahre reichlich Herzblut in sein Rockfestival gesteckt hat, ist es gar nicht so einfach, Interessenten für den Sövener Hof zu finden, denn neben dem Kaufpreis, den Remy zwischen 350 und 500 000 Euro taxiert, kämen einige Sanierungsmaßnahmen auf einen möglichen Investor zu. „Der Dachstuhl und die sanitären Anlagen müssten erneuert werden“, sagte Remy, der in engem Kontakt zu Marlies Eymael steht. Zudem müsste mit baulichen Maßnahmen den Brandschutzbestimmungen Rechnung getragen werden. Laut Remy steht das Gebäude nicht unter Denkmalschutz. „Einen Abriss wollen wir in jedem Fall vermeiden. Das wäre eine Katastrophe“, sagte Remy. Alternativen sieht er derzeit nicht. „SövenRock kann eigentlich nur in Söven stattfinden. Wenn die Turnhalle an der Grundschule in Söven von der Stadt für öffentliche Veranstaltungen freigegeben würde, wäre dies eine Option. Auch das alte Feuerwehrhaus wäre eine Möglichkeit, wenn die neue Feuerwache gebaut ist“, sagte Remy.