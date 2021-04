Landrat vergibt eigenständig Impf-IDs : SPD und FDP: Beim Kreis gibt es Impftermine erster und zweiter Klasse

Foto: Meike Böschemeyer

Die Stabsstelle des Landrats hat am Wochenende 200 Impftermine an Bürger vergeben, die sich beschwert hatten. Sebastian Schuster sagt, man habe damit das Gesundheitsamt und das Impfzentrum organisatorisch unterstützt. SPD und FDP kristisieren das Vorgehen scharf.



Die Reihe von Pleiten, Pech und Pannen in Sachen Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis reißen nicht ab. Denis Waldästl, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, und Christian Koch, Fraktionsvorsitzender der FDP, liegen Informationen vor, nach denen die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Landrats auf Beschwerden, welche direkt an den Landrat adressiert waren, in mindestens einem Fall mit der Übersendung der Impf-ID reagiert, mit der sich die Person ihren individuellen Impftermin reservieren kann.

„Mir liegen drei E-Mails von Bürgern vor, die das berichten - inklusive Namen, Adressen und Impf-IDs“, sagt Waldästl im Gespräch mit dem GA. „Das ist ein unsägliches Chaos, und die Menschen sind verzweifelt. So viele Anfragen habe ich noch nie erlebt. Ich alleine habe rund 150 E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die nicht mehr weiter wissen. Da rufen Leute an, die am Telefon weinen, weil sie nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Und dann das!“

Offenbar gebe es beim Kreis jetzt “Impftermine erster und zweiter Klasse“, sagt Waldästl. Und Koch ergänzt: „Nach welchen Kriterien vergibt der Landrat solche Impf-IDs und auf welcher Rechtsgrundlage?“

Auf Anfrage des GA teilt der Landrat mit, dass die Stabsstelle des Landrates lediglich das Gesundheitsamt und das Impfzentrum „organisatorisch unterstützt“ hätten. „Am Mittwoch, 7. April, begann im Rhein-Sieg-Kreis der Impfstart für die Menschen Jahrgang 1941. Bereits am Dienstag, 6. April, war absehbar, dass die im System der KV zu buchenden Termine für diesen Personenkreis nicht vollständig in Anspruch genommen werden würden“, so seine stellvertretende Sprecherin, Katja Eschmann. „Aus diesem Grund habe der Landrat sich „erstmalig und einmalig dazu entschieden, 200 Termine kurzfristig und unbürokratisch an über 60-jährige Personen zu vergeben, um mögliche Lücken zu füllen“. Wie Schuster weiter ausführt, hatten die Menschen sich im Laufe des Osterwochenendes über unterschiedliche E-Mailadressen an den Rhein-Sieg-Kreis gewandt und ihre Impfbereitschaft signalisiert. Teilweise hätten sie stundenlang vergeblich versucht, bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) einen Impftermin zu erhalten.

Schuster: „Es handelt sich bei diesen Menschen genau um den Personenkreis der über 60-Jährigen, der mit dem 15. Impferlass des Landes NRW vom 1. April 2021 zur Impfung zugelassen wurde, was spätestens bei der Registrierung vor Ort im Impfzentrum durch die Vorlage des Personalausweises belegt werden muss. Die Termine wurden durch den Stab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Büro Landrat chronologisch nach Maileingang vergeben. Die Stabsstelle des Landrates hat damit das Gesundheitsamt und das Impfzentrum organisatorisch unterstützt.“

Das Portal der Impfterminvergabe ist eigentlich für jene Personen gedacht, die wegen ihrer Tätigkeit als Grundschullehrer, Erzieher, Physiotherapeuten oder in medizinischen Einrichtungen oder anderen kritischen Infrastrukturen tätig sind. Sie erhalten eine eigene Identifikationsnummer, mit der sie im Impfzentrum einen Impftermin vereinbaren können.

Waldästl kann die Darstellung des Landrats nicht nachvollziehen: „Es drängt sich der Verdacht auf, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich laut genug beim Landrat beschweren, ruhig gestellt werden sollen mit der Zusendung der Impf-ID“, kommentiert der SPD-Politiker den Vorgang. „Die Vergabe von Impf-IDs an Bürgerinnen und Bürger, die sich beim Kreis beschweren, scheint wohl die nächste Stufe im Chaos um die Sonderimpfung mit AstraZeneca zu sein“, so Koch.

„Uns ist es wichtig, dass es eine transparente Kommunikation zu den Sonderimpfungen mit AstraZeneca und den Impfungen in den Hausarztpraxen gibt“, betonen Koch und Waldästl gemeinsam. „Eine Impfterminvergabe über die Pressestelle des Landrates sind ein Stück aus dem Tollhaus und ein großer Vertrauensverlust in die Zusammenarbeit“, sind die beiden Fraktionschefs sich einig. Der SPD-Politiker Dietmar Tendler kommentiert das Vorgehen so: „Der Landrat vergibt Freikarten fürs Impfen wie Freikarten für Bier.“

Waldästl fordert den Landrat auf, sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Chaos zu entschuldigen. Er selbst hat es mit einem Videostatement auf seiner Facebookseite getan.