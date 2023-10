Kopernikus-Gymnasium Niederkassel Eine lange Chronik des tropfenden Wassers

Wie lange die Aula noch in diesem Zustand verbleiben wird, war vom Beigeordneten Dr. Stephan Smith zu erfahren, „Die Undichtigkeiten sollen bis Ende November behoben sein“, macht er Hoffnung. Darüber freuen sich nicht nur Schüler und Lehrerkollegium, sondern auch viele Vereine, die üblicherweise gerade in der Karnevalszeit die Räumlichkeiten nutzen. Wie etwa die KG „Et Jecke Grüppchen“, die zu ihrem Tanzfestival notgedrungen in die Aula der Realschule Mondorf einlud. Nicht anders geht es der KG Rut-Wiess Ranzel. Sie verlegt ihren Vorstellungsnachmittag der Garden am kommenden Samstag ins Casino der ehemaligen Evonik-Werke. Auch für die Proklamation, die am 10. November die Jecken der Nordstadt in die Aula gelockt hätte, sind die Karnevalisten auf der Suche nach einer Ausweichmöglichkeit. Aus Vorstandskreisen der KG heißt es dazu: „Dank der fürsorglichen Unterstützung der Stadtverwaltung werden wir auch dieses Problem lösen können.“