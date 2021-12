Weltaidstag im Rhein-Sieg-Kreis : Tag der offenen Tür in der Beratungsstelle der Aidshilfe

Rhein-Sieg-Kreis Zum Weltaidstag lädt das „Check-it“, die Beratungsstelle zu den Themen Sexualität und Gesundheit, zu einem Besuch ein. Am Tag der offenen Tür können sich Interessierte über Tests und sexuelle Bildung informieren und sich Kondome abholen.

Auch wenn Corona gerade wieder das vordringlichste Thema in allen Bereichen ist, ist Sars-CoV-2 nicht das einzige Virus, das die Menschheit beschäftigt. Seit der Entdeckung von HIV im Jahr 1983, vor fast 40 Jahren, hat sich einiges in der Aidsforschung getan – und auch in der Gesellschaft entsteht ein neues Bild der Krankheit. So findet schrittweise eine Entstigmatisierung Aidskranker statt, Medikamente ermöglichen den Infizierten ein gutes Leben. Doch in anderen Teilen der Welt breitet sich das Virus weiter aus. Mittwoch ist Welt-Aids-Tag. Mit einem Tag der offenen Tür will die Beratungsstelle „Check-it“ noch näher an die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis herantreten und sich vorstellen.