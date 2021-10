Tourismus als Schwerpunkt : Rhein-Sieg-Kreis legt Jahrbuch 2022 vor

Stellen das neue Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises vor: Rainer Land (v.l.), Sebastian Schuster, Alexandra Link und Thomas Wagner. Foto: RHein-Sieg-Kreis/Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende. Der Geschichte des Tourismus rechts und links des Rheins sind die Autoren des aktuellen Jahrbuchs „Fremdenverkehr und Sommerfrische im Rhein-Sieg-Kreis“ auf die Spur gegangen.

Für Rainer Land schließt sich gewissermaßen der Kreis. Vor 22 Jahren hat der Kreiskulturamtsleiter zum ersten Mal ein Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises präsentiert. Damals mit neuem Layout und erstmals mit Hardcover. Auf dem Siebengebirge habe der Schwerpunkt gelegen, erinnerte sich Land am Montag an das Jahrbuch 2001.

Viele Seiten voll kurzweiliger und informativer Heimatgeschichten später ist es für ihn nun das letzte Mal, dass er mit der nunmehr 37. Auflage eine neue Ausgabe des Kreisjahrbuchs vorstellt. „Ich bin jetzt nicht mehr so nervös“, verriet er, was sich inzwischen verändert hat. Unter dem Titel „Fremdenverkehr und Sommerfrische im Rhein-Sieg-Kreis“ haben sich 25 Autorinnen und Autoren mit ihrer Heimat als Ziel für Erholungssuchende auseinandergesetzt.

Ein Besuch lohnt sich

Sie blicken rechts und links des Rheins zurück bis zu den Anfängen des Tourismus und zeichnen dessen Entwicklung zwischen Bergischem Land und Voreifel nach. Dabei erzählen sie nicht nur die Geschichte, sondern auch Geschichten des Fremdenverkehrs in der Region. Angefangen bei der „Walhalla des Rheinlands“ über „Nizza am Rhein“ bis hin zum Inselurlaub in Bad Honnef.

„Der Rhein-Sieg-Kreis ist ein lohnenswertes Ziel für Besucher von außerhalb“, hob Landrat Sebastian Schuster hervor. Und auch die Menschen in der Region hätten während der Corona-Pandemie samt all deren Einschränkungen die Schönheit ihrer Heimat wieder neu kennen und schätzen gelernt, ergänzte Kulturdezernent Thomas Wagner.

Ein steiniger Weg zum Touristenmagneten

„Das fordert von uns allen aber auch ein großes Verantwortungsbewusstsein und Respekt der Natur gegenüber“, sagte Schuster. Jeder müsse sein eigenes Verhalten hinterfragen und anpassen. Gleichwohl will er das Jahrbuch als Einladung für eine Reise in den Rhein-Sieg-Kreis verstanden wissen. Dass der auch früher schon ein beliebtes Tourismusziel war, lässt sich auf den 264 Seiten des Jahrbuchs nachlesen.

Mitunter war der Weg dorthin nicht nur im übertragenen Sinne steinig, wie etwa der Beitrag von Eike Rilinger mit Blick auf das Siebengebirge veranschaulicht. Sie zeichnet nach, wie es der „vom Steinabbau gezeichnete Gebirgszug hin zum Touristenmagneten“ geschafft hat. Einer „holländischen Familie“ spürt Elmar Scheuren nach und beschreibt, wie die im Jahr 1874 ihre Sommertage am Rhein verbracht hat.

Beiträge halten auch aktuelle Entwicklungen fest

Um Sommersitze, Inselurlaub, Musik, Kuren und sogar etwas royalen Glanz kümmert sich Christiane Lamberty in ihrem Beitrag zum „Reiseziel Bad Honnef in der Zeit vor 1914“. An die Zeit, als der „Luftkurort Rheinbach“ seine Sommerfrischler empfing, erinnert Dietmar Perz und lässt damit die Zeit zwischen 1880 und dem Zweiten Weltkrieg wiederaufleben. Auch Lohmar mit seiner Agger war bei den Sommerfrischlern äußert beliebt, wie Kreisarchivarin Claudia Maria Arndt belegt.

In den insgesamt 26 Jahrbuchbeiträgen geht es indes nicht nur um historische Themen, sie halten auch die aktuelle Lage fest. Alexandra Lingk, seit zwei Jahren federführende Jahrbuch-Redakteurin, geht etwa der Frage nach, ob der Wegemanager des Rhein-Sieg-Kreises seine Aufgabe als Beruf oder eher Berufung empfindet. Und Inga Sprünken wandelt im Bergischen „Auf den Spuren von Dichtern und Fernsehstars“: Angefangen beim Heinrich-Böll-Wanderweg in Much über das Technik- und Bauernmuseum bis hin zum Forsthaus, das Kulisse für die WDR-Serie „Mord mit Aussicht“ war.

Amtsübergabe an Alexandra Lingk

„Wir sind froh, dass wir es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe geschafft haben, dass wieder ein Jahrbuch erscheint“, sagte Schuster. Beide auch für den Kreis einschneidenden Ereignisse fänden sich auf den Seiten des Werkes wieder. Nicht zuletzt in den Streiflichtern, die das vergangene Jahr im Kreis widerspiegeln.

Foto: Archiv des Rhein-Sieg-Kreises Sommerfrischen in der ehemaligen Bürgermeisterei Lohmar: Bootsfahrt auf der Agger.

Foto: Sammlung Wolf Diepenseifen, Honnef Lustpartie und Sommerfrische - Bad Honnef als Reiseziel: Eine Postkarte aus der Zeit vor 1914 dokumentiert die Beliebtheit des Ortes.

Foto: Stadtarchiv Rheinbach Der Luftkurort Rheinbach und seine Sommerfrischler (zwischen 1880 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs): Das Schwimmbad in Rheinbach war ein beliebtes Ziel.

Foto: Hans-Peter Hohn Sommerfrische im Bergischen anno dazumal: das Waldmuseum im Bröltal (Ruppichteroth). zurück

weiter

Schusters Dank galt seinem scheidenden Kulturamtsleiter: „Rainer Land hat großen Anteil an der Qualität des Jahrbuchs und hat es zu dem gemacht, was es ist.“ Damit habe er etwas Bleibendes geschaffen, so Kulturdezernent Thomas Wagner, „das bei Alexandra Lingk nun in guten Händen liegt“. Die gab bereits einen Ausblick auf das Jahrbuch 2023 und verriet dessen Thema: „Herkunftsgeschichten – Migration und Heimat im Rhein-Sieg-Kreis“. Und vielleicht gibt es doch auch ein Wiedersehen mit Rainer Land – dann allerdings als Autor.