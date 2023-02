Hilfe in schweren Zeiten : „Trauernde Kinder sollen merken, dass sie nicht alleine sind“

Letzte-Hilfe-Kurs in Troisdorf : So bereiten sich sich Angehörige auf den Umgang mit dem Tod vor Der Anfang des Lebens wird gut vorbereitet, auf das Ende schauen viele Menschen nicht gern. Dafür gibt es nun Unterstützung: Im Letzte-Hilfe-Kurs in Troisdorf lernen die Teilnehmer, wie sie sich auf den Tod von Angehörigen und Freunden vorbereiten können.