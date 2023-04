Aus dem Bonner Landgericht 14 Einbruchdiebstähle in Lagerhallen der Region

Am Nachmittag des 4. Septembers vergangenen Jahres drang ein Einbrecher in die Räume der Vertriebsniederlassung eines internationalen Reinigungsgeräteherstellers in Troisdorf-Spich ein. In der Werkstatt stand ein mit allerlei Maschinen beladener Kleintransporter. Die zugehörigen Schlüssel hatte der Einbrecher schnell gefunden. Bevor er den Motor des Wagens startete, um damit in Richtung Bergisches Land zu fahren, lud der Dieb noch weitere Maschinen in den Laderaum. Was der Täter nicht ahnte: Das gestohlen Fahrzeug wurde per Satellit getrackt, und so konnte die Polizei das Fahrzeug noch am Abend auf einem Stellplatz im Bergischen Bergneustadt sicherstellen. Wegen dieses und 13 weiterer Einbruchdiebstähle in unzählige anderer Lagerhallen muss sich nun ein 43-jähriger Mann aus Bergneustadt vor dem Bonner Landgericht verantworten.