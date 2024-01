Prozess am Siegburger Amtsgericht 20-Jähriger fordert Geld mit Waffe

„Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee, mit einer Waffe herumzufuchteln?“, wollte die Richterin wissen. Das konnte der Angeklagte nicht beantworten, gab aber an, selbst nicht wirklich geglaubt zu haben, dass die beiden zahlen würden. Kristin Stil wies ihn darauf hin, dass die Situation auch habe eskalieren können. „Stellen Sie sich vor, jemand hätte ein Messer gezückt“, so die Richterin. Sie gab ihm deutlich zu verstehen, welches Glück er habe, noch dem Jugendstrafrecht und nicht dem Erwachsenenstrafrecht zu unterfallen. Dann wäre sein Fall vor dem Landgericht gelandet, das ihn wahrscheinlich zu einer hohen Haftstrafe verurteilt hätte. Da im Jugendstrafrecht weniger die Bestrafung, sondern vielmehr der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, wurde das Verfahren gegen den Angeklagten gegen Auflagen eingestellt. Der Auszubildende in der Logistikbranche muss 750 Euro an ein gewaltpräventives Projekt zahlen, in sechs Monaten vier kurzfristig angesetzte Drogentests machen und an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen.