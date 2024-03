Aggua in Troisdorf Es rappelt, zischt und dröhnt unter den Schwimmbecken

Troisdorf · Damit die Badegäste des Aggua in Troisdorf Spaß in sauberem Wasser haben, ist viel Technik nötig. Der technische Leiter hat den GA in die Technikhalle unter den Becken gelassen und erklärt, was dort vor sich geht.

19.03.2024 , 19:00 Uhr

Link zur Paywall So sieht es unter den Schwimmbecken im Aggua aus 21 Bilder Foto: Ralf Klodt

Von Florian Spohr