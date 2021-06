Tragischer Badeunfall in Troisdorf : 26-Jähriger ertrinkt im Rotter See

Zahlreiche Rettungskräfte hatten sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Foto: Ralf Klodt

Troisdorf Ein 26-Jähriger ist am Samstagnachmittag beim Baden im Rotter See ertrunken. Er war zusammen mit zwei Freunden auf einer Luftmatratze auf dem See unterwegs gewesen und plötzlich im Wasser untergegangen.



Von Michael Wrobel und Ralf Klodt

Tragischer Badeunfall am Rotter See in Troisdorf. Ein 26-Jähriger ist in dem beliebten Badesee am Samstagnachmittag ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit zwei Freunden auf einer größeren Badeinsel auf dem See unterwegs, als er plötzlich von der Luftmatratze rutschte. Da der Niederkasseler nicht gut schwimmen konnte, gelang es ihm nicht, sich wieder auf die Badeinsel zu tretten. Stattdessen ging der Mann im Wasser unter.

Einer der Freunde konnte ans Ufer schwimmen und alarmierte sofort die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot zum Rotter See ausrückten.

Gleich mehrere Taucher suchten schließlich den See ab. Unterstützt wurden sie dabei von Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes und der DLRG aus dem Kreis und aus Bonn sowie des THW aus Bad Honnef, die mit Booten im Einsatz waren. Ein Hubschrauber der Polizei kreiste zudem über dem Rotter See und suchte ebenfalls nach dem Vermissten. Der Uferbereich wurde von Strömungsrettern abgesucht.

Gegen 17.20 Uhr wurde der Mann dann schließlich von einem Taucher gefunden. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.