Wahner Heide 300.000 Euro für neue Informationstafeln und Eingänge

Bereits seit mehr als zehn Jahren gibt es auf Gut Leidenhausen in Köln-Porz, im Steinhaus in Bergisch Gladbach, im Turmhof in Rösrath und auf der Burg Wissem in Troisdorf informative Ausstellungen, die das Naturschutzgebiet vorstellen. Ihre Einrichtung förderte die NRW-Stiftung seinerzeit mit insgesamt rund 330.000 Euro. Nun sind die Portale in die Jahre gekommen und sollen runderneuert werden. Dabei legt der Verein Wert auf kreative, interaktive, intuitive und anschauliche Module, die wertvolle Informationen über die Wahner Heide und den Königsforst in Verbindung mit wichtigen aktuellen Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit klar vermitteln.