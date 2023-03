Urteil am Amtsgericht Siegburg : 37-Jähriger brach Staubsaugerautomaten auf

Urteil am Amtsgericht Siegburg

Wegen Diebstahls wurde ein 37-Jähriger am Amtsgericht Siegburg zu zehn Monaten Haft verurteilt. (Symbolfoto) Foto: Meike Böschemeyer

Troisdorf/Siegburg Weil er ein Mofa stahl und Geld aus einem Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle, musste sich gestern ein 37-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten.

Zu zehn Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilte Richter Herbert Prümper am Amtsgericht Siegburg einen 37-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Ihm wurde vorgeworfen, zwischen November 2021 und Juni 2022 in Troisdorf Kupferkabel von einer Baustelle, 50 Euro aus einem aufgebrochenen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle und ein abgeschlossenes Mofa entwendet zu haben.