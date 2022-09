Prozess vor dem Landgericht Bonn : 70-Jähriger wegen Insolvenzverschleppung verurteilt

Bonn/Troisdorf Ein Mann aus Troisdorf hatte sich als Geschäftsführer für windige Unternehmen seines Sohnes einspannen lassen. Deswegen verurteilte das Bonner Landgericht ihn nun zu einer Geldstrafe.

Der 42-jährige Filius war binnen eines Jahrzehnts von einer Pleite in die nächste geschlittert. Davon geht zumindest die Bonner Staatsanwaltschaft aus, die dem Mann diverse Fälle von Insolvenzverschleppung, aber auch eine Art Miet-Nomadentum vorwirft. Der gelernte Schornsteinfegermeister hatte sich 2005 mit einer Firma selbstständig gemacht. Das Unternehmen florierte wohl zunächst auch. 2008 kam es aber zu finanziellen Problemen. Eine Privatinsolvenz wollte der Mann vermeiden und so fing er laut Anklage an, ein Unternehmen nach dem anderen zu gründen. Offenbar war er immer wieder bestrebt, alte Verluste mit neuen Geschäften auszugleichen. Da er wegen erster Vorstrafen bald nicht mehr selber als Geschäftsführer auftreten durfte, sprangen laut Anklage seine Frau und sein Vater für ihn in die Bresche.