Bauprojekt in Troisdorf : 80 neue Wohnungen für Friedrich-Wilhelms-Hütte

Bauprojekt in Troisdorf

Troisdorf Bezahlbarer Wohnraum ist rar. Um so erfreulicher für Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte ist ein geplantes Bauprojekt, bei dem ab Juni 2023 80 Wohnungen mit insgesamt 5400 Quadratmeter Wohnflächen entstehen: 58 Prozent davon werden sozial gefördert.

Ein Areal von 5800 Quadratmetern Baufläche

Das rund 5800 Quadratmeter große Areal gehörte der Deutschen Bahn (DB) Netz AG und ist am vergangenen Dienstag an die Investorengruppe Gerling & Schütz aus Troisdorf verkauft worden. Zuvor hatte ein gemeinsames Investorenauswahlverfahren von Stadt und der Bahnentwicklungsgesellschaft (BEG) im Rahmen der Landesinitiativen „Bau.Land.Bahn“ und „Bauland an der Schiene“ stattgefunden.