Bauarbeiten zwischen Troisdorf und Spich Vollsperrungen auf der A59 an diesem Wochenende

Autofahrer müssen sich in den Sommerferien auf Einschränkungen auf der A59 einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Troisdorf und Spich muss die Autobahn ab Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr erst in die eine, dann in die andere Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Diese Arbeiten sollen an zwei, aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.