Bauarbeiten während der Sommerferien A59 zwischen Köln und Troisdorf an drei Wochenenden gesperrt

Während der Sommerferien soll die A59 zwischen Köln und Troisdorf saniert werden. Wie die Autobahn GmbH des Bundes berichtet, wird dazu die Autobahn in einer ersten Bauphase an vier Wochenenden in beide Richtungen gesperrt. Die erste Sperrung ist bereits am vergangenen Wochenende erfolgt. Autofahrer müssen sich auf drei weitere Vollsperrungen jeweils von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr einstellen.