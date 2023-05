Erlebniszentrum in Troisdorf Äxte werfen und italienisch essen an einem Ort

Remark hat mehrere Jahrzehnte das Centro in Oberhausen geleitet, eines der größten Shopping- und Freizeitzentren in Europa. Jetzt ist er seit Ende des vergangenen Jahres Teil des Projekts „Happy Franky“. „Wir haben nahezu alle Flächen erfolgreich vermietet“, sagt der Projektleiter. Offen seien noch Stellflächen für sogenannte Pop-up-Stores. Zwölf dieser kleinen Läden zwischen zwanzig und 60 Quadratmetern mit variabler Mietdauer sollen eine Art Marktplatz bilden. Das Angebot richte sich speziell an regionale und kleinere Unternehmen, so Remark.