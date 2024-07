Deichsanierung in Troisdorf Aggerdeich wird für 200-jährliches Hochwasser ausgebaut

Rund drei Kilometer des Aggerdeichs in Troisdorf werden hochwasserfest für ein 200-jährliches Hochwasser gemacht. Bereits heute schützt der Damm die Anwohner, wenn die Agger über die Ufer steigt – nach der Sanierung soll er einen Meter höher sein als bisher. Troisdorfs Bürgermeister Alexander Biber betont die Bedeutung des Projekts: „Die Hochwässer im Jahr 2021, auch in Troisdorf, sowie die jüngsten Ereignisse in Süddeutschland und der Schweiz zeigen, wie wichtig ein funktionierender Hochwasserschutz ist.“