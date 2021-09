Schadstoffe entdeckt : Freibad-Sanierung von Aggua in Troisdorf verzögert sich

Troisdorf Im Mai haben die lang geplanten Sanierungsarbeiten im Freibad des Troisdorfer Aggua begonnen. Seit Ende Juli ruhen sie nun schon wieder. Wie das Bad mitteilte, wurden bei Abrissarbeiten Schadstoffe im Boden entdeckt.

Es war bereits der dritte Sommer in Folge, in dem die Troisdorfer auf ihr Freibad verzichten mussten. Wie berichtet, muss die nahe der Agger gelegene Badelandschaft dringend saniert werden. Im Mai hatten die Arbeiten dazu endlich begonnen. Wie das Bad jetzt mitteilte, mussten diese Ende Juli indes schon wieder eingestellt werden. Bei Abrissarbeiten im Bereich des Nichtschwimmerbeckens seien überraschend Schadstoffe im Boden gefunden worden, die – in Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis – genauer unter die Lupe genommen werden mussten, um eine Gefährdung für Grundwasser und Boden auszuschließen. Dennoch versuche das Aggua an der geplanten Wiedereröffnung im kommenden Sommer festzuhalten.