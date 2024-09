Prozessbeginn am Landgericht Bonn Alle Angeklagten gestehen Überfall auf Spedition in Troisdorf

Troisdorf/Bonn · Alle fünf Angeklagten sind geständig: Gemeinsam überfielen sie im Februar eine Spedition in Troisdorf. Was dabei schief ging, wurde zu Prozessbeginn am Bonner Landgericht nur in Teilen deutlich.

20.09.2024 , 18:00 Uhr

Inm Februar brachen die Angeklagten in die Spedition in Troisdorf ein. Foto: Peter Kölschbach

Von Leif Kubik