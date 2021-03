Gemeinsames Projekt : Alles für die Bienen in Troisdorf

Info

Interessierte können die Zertifikate an folgenden Ausgabestellen erwerben: Im Kundencenter der Stadtwerke Troisdorf in der Poststraße 105, im Engelshof Hofladen in Troisdorf-Sieglar in der Kerpstraße 2-4 sowie im Engelshof Hofladen in Niederkassel-Rheidt in der Verlängerung der Marktstraße. Die Namen der Unterstützer werden auf einer Tafel veröffentlicht. Mehr Infos unter www.ak-drueber-und-drunter.de. khw