Aalschokker in Troisdorf Bergheim wartet auf Besucher Alles klar auf der Maria Theresia

Die ersten offiziellen Besichtigungsfahrten sind nun zu Christi Himmelfahrt am 18. Mai geplant. Engels selbst und weitere fachkundige Führer werden dann Gruppen von jeweils maximal zehn Personen mit dem Elektroboot durch das rund 6,6 Hektar große Diescholl, einen Altarm der Sieg, fahren und auf Blesshühner, Schwäne, Fischreiher oder auch Biber aufmerksam machen. Anschließend wird die Maria Theresia, benannt nach den Ehefrauen der damaligen Eigentümerfamilie Mertens, geentert. Hier erhalten die Besucher Informationen zum Schiff und zur Fangtechnik. Netze und Reusen, Schwimm- und Sinkbalken stehen dabei im Mittelpunkt. Schließlich geht es in die Museumskajüte, in der Schautafeln und Fotos das Leben und Arbeiten auf dem Aalschokker zeigen. „Auf einem Stick haben wir vier Filme gespeichert, die wir im Wechsel zeigen“, sagt Engels. Themen sind: die Aalschokkerfischerei, die Geschichte der Bruderschaft, Fischerei in den 60er-Jahren und das Geding, die Zusammenkunft der Mitglieder. Ein Begriff aus dem germanischen Recht, an dem die Fischereibruderschaft noch heute festhält.