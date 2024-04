Urteil am Amtsgericht Siegburg Angeklagter tankte für 3500 Euro privat mit der Firmenkarte

Der verhängte eine Haftstrafe von neun Monaten gegen den 38-jährigen Angeklagten, der sich vollumfänglich geständig zeigte. An Vertragstankstellen seiner Speditionsfirma in Euskirchen und Troisdorf hatte der Mann für insgesamt rund 3490 Euro getankt, die sein Arbeitgeber bezahlen musste. Der Angeklagte gab an, er habe zu dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt.