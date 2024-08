Amtsgericht Siegburg Autofahrer bremst anderen bei Troisdorf aus

Er habe weder die Scheinwerfer noch das Kennzeichen von einem SUV hinter sich im Rückspiegel erkennen können, so schnell sei der angeschossen gekommen. Das gab ein 61-jähriger Bonner in der Verhandlung vor dem Siegburger Amtsgericht unter dem Vorsitz von Richterin Seda Sabiye Ataer gegen einen 53-Jährigen an, der wegen Nötigung angeklagt war.