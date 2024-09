Urteil am Amtsgericht Siegburg Der Angeklagte griff einer 82-Jährigen in die Unterhose

Weder auf der Bank im Park noch auf dem Weg zum Arzt ließ er sie in Ruhe. An zwei Tagen wurde dieselbe Frau zum Opfer sexueller Übergriffe eines 62-jährigen Familienvaters. Wehren konnte sie sich nicht, als der ihr in Hose und Unterhose griff und an den Genitalien berührte – die Frau war damals 82 Jahre alt und auf einen Rollator angewiesen, an dem sie sich festhalten musste.