Urteil am Amtsgericht Siegburg Wegen Betrugs zu 27 Monaten Haft verurteilt

Die Beteuerung, sich zu ändern und den angerichteten Schaden wiedergutmachen zu wollen, nutzen einem 33-jährigen Mann aus Troisdorf ebenso wenig wie das Geständnis, das er ablegte. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in zwölf Fällen zwischen August 2022 und Mai 2023 verurteilte ihn ein Schöffengericht am Amtsgericht in Siegburg unter Vorsitz von Richter Alexander Bluhm zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung.