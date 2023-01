Versuchter Totschlag in Troisdorf : Anklage nach Streit in Unterbringungseinrichtung erhoben

Anklage nach Streit in Unterbringungseinrichtung erhoben

Versuchter Totschlag in Troisdorf

Troisdorf/Bonn Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Troisdorf eskalierte. Ein 25-Jähriger muss sich deshalb demnächst wegen versuchtem Totschlags vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 31 Jahren war im Mai 2021 in der kommunalen Unterbringungseinrichtung in Troisdorf eskaliert: Nach einem Gerangel, bei dem ein Küchenmesser im Spiel gewesen sein soll, trug einer der Beteiligten eine Stichwunde an der Schulter davon. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben, nachdem der Angeklagte sich zunächst nur wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten musste.