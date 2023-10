Polizei sucht nach verletztem Zeugen 40-Jähriger geht am Bahnhof Troisdorf auf Senior los

Ein 40-Jähriger hat am Dienstagmorgen am Bahnhof Troisdorf einen Senioren attackiert. Der Mann sei gegen 9 Uhr auf einem Bahnsteig auf sein ungefähr 70 Jahre altes Opfer losgegangen und habe diesem die Mütze vom Kopf geschlagen, teilte die Polizei Siegburg am Mittwochvormittag mit. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hätten den Angreifer daraufhin zurückgehalten. Dabei soll einer der Helfer durch einen Tritt in den Unterleib zu Boden gegangen sein.