Ausfall des RE8​: Politiker verärgert über die Bahn in NRW

Politiker verärgert über die Bahn in NRW

Der Komplett-Ausfall des RE8 in den nächsten Wochen verärgert die Kommunalpolitiker. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Rhein-Sieg-Kreis Dass in den nächsten Wochen der RE8 von Mönchengladbach über Troisdorf, Bad Honnef, Linz nach Koblenz nicht fährt, sorgt für Ärger – nicht nur bei den Fahrgästen, sondern auch bei der Politik.

Als Symptom für das Scheitern der Bahnreform bezeichnet die Eisenbahngewerkschaft EVG den Ausfall des Regionalzuges RE8 von Mönchengladbach nach Koblenz über insgesamt fünf Wochen. „Das ist die Folge einer völlig verfehlten Bahnpolitik und ein Symptom für das Scheitern der Bahnreform“, teilt Rainer Bohnet, Vorsitzender des Ortsverbands Bonn/Rhein-Sieg, mit. Das habe fatale Folgen für die Verkehrswende, das Image der Deutschen Bahn und für Tausende Fahrgäste, so die EVG. Besonders ärgert sich die EVG darüber, dass die Verantwortlichen der Bahn der Kritik der rechtsrheinischen Bürgermeister mit fadenscheinigen Begründungen begegnen.

Bohnet: „Wir haben bereits beim Ausfall der S-Bahnen im Raum Köln/Rhein-Sieg klipp und klar eine Bahnreform 2.0 gefordert. Denn diese multiple Krise eines der größten Verkehrsunternehmen Europas kann nur durch radikale Maßnahmen bekämpft werden. Und dabei müssen die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aktiv mitgenommen werden“, so der EVG-Verbandsvorsitzende. Als Ursache für die Unzuverlässigkeit der Bahn sehe die EVG die einseitige Fixierung auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis.

Schülerverkehr beobachten

„Viele Fahrgäste haben wegen der bisherigen schlechten Qualität der erbrachten Leistung schon resigniert und nutzen alternative Mobilitätsmöglichkeiten“, so Hallerbach. Den Schülerverkehr will der SPNV-Nord auch weiter genau beobachten, da zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Norden des Kreises Neuwied Schulen in Nordrhein-Westfalen besuchen.