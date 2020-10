Grundstück an der Spicher Straße : Auto brennt in Troisdorf aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Auto brennt in Troisdorf aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Grundstück an der Spicher Straße

Die Polizei ermittelt in Troisdorf wegen Brandstiftung. Foto: Benjamin Westhoff

Troisdorf Die Polizei ermittelt in Troisdorf wegen Brandstiftung. Auf einem Grundstück brannte ein VW-Kleinwagen. Noch vor der Alarmierung hatte ein Nachbar überprüft, ob Menschen im Auto sind.

In der Nacht zu Freitag stand in Troisdorf-Sieglar ein VW-Kleinwagen in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.