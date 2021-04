Ursache unklar : Auto prallt auf A59 bei Troisdorf in die Mittelleitplanke

Auto prallt auf A59 bei Troisdorf in die Mittelleitplanke

Troisdorf Ein Auto ist auf der A59 bei Troisdorf in die Mittelleitplanke geprallt. Der Verkehr wurde einspurig am Unfallort vorbeigeführt.

Aus noch ungeklärter Ursache, ist am Dienstagabend ein weißer SUV in die Mittelleitplanke auf der A59 bei Troisdorf in Fahrtrichtung Bonn geprallt. Zur genauen Unfallursache, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.