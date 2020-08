Polizei ermittelt : Troisdorfer baut Unfall und geht Alkohol trinken

Ein 28-jähriger Troisdorfer baute in der Nacht zu Sonntag einen Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Troisdorf Ein Autofahrer hat in Troisdorf zwei geparkte Autos beschädigt. Möglicherweise hat er noch einen Passant angefahren. Vor Schreck über den Unfall sei er dann nach eigenen Angaben Alkohol getrunken gegangen.

In der Nacht zu Sonntag hat ein 28-jähriger mit seinem Mercedes zwei Fahrzeuge in der Troisdorfer Innenstadt beschädigt. Zur Verarbeitung des Schrecks habe er dann Alkohol getrunken, ohne aber nähere Infos zu nennen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Laut Angaben der Polizei war der Mann gegen 3.25 Uhr der Schlossstraße in Fahrtrichtung Troisdorf Innenstadt unterwegs, als er im Kreisverkehr auf Höhe der Straße „An der Feuerwache“ die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Wagen, schob einen roten Opel auf einen weißen BMW und erzeugte so mehrere tausend Euro Schaden.