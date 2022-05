ADFC macht auf Gefahrenstellen im Rhein-Sieg-Kreis aufmerksam : Autos halten beim Überholen Abstände zu Radfahrern nicht ein

Rhein-Sieg-Kreis Viele Autofahrer halten die Überholabstände zu Radfahrenden nicht ein, beklagt der ADFC Rhein-Sieg und demonstriert das an der Melanbogenbrücke zwischen Troisdorf und Sankt Augustin. Er fordert die Behörden auf, mehr für die Sicherheit von Radfahrenden zu tun.

Wie die Situation richtig wäre, stellten die ADFC-Vertreter mit Poolnudeln dar, die sie quer auf dem Gepäckträger angebracht hatten. Aufgrund der Enge auf der Brücke mussten viele Autofahrer bei Gegenverkehr hinter dem Radfahrenden bleiben. „Ohne Poolnudel sind knappe Überholmanöver fast die Regel, besonders wenn der Radfahrende so weit rechts fährt, wie es die Piktogramme auf der Brücke nahelegen möchten“, so Lorscheid. „Wer weiter links fährt oder eine schützende Poolnudel mitführt, zwingt den Kfz-Fahrenden zur Nutzung der Gegenspur und erreicht so größere Überholabstände.“

Aus ADFC-Sicht besteht „dringender Handlungsbedarf“

Deutlich mehr Radverkehr wäre ein wichtiger Baustein zur Verkehrswende. Doch leider scheuten sich viele, auf das Fahrrad umzusteigen – sie hätten im dichten Verkehr einfach zu viel Angst, meint der ADFC-Sprecher, der darauf hinweist, dass es im Rhein-Sieg-Kreis noch zahlreiche Straßenabschnitte gebe, die ähnlich gefährlich seien, wie diese auf der Brücke zwischen Troisdorf und Sankt Augustin. Straßen, auf denen es keine oder keine benutzungspflichtige Radverkehrsanlage gibt und die Radfahrenden vom motorisierten Verkehr regelmäßig mit zu geringem Abstand überholt würden, seien beispielsweise in Niederkassel die Berliner Straße, in Siegburg die Wilhelmstraße, in Eitorf die Bahnhofstraße, in Lohmar die Brückenstraße, in Sankt Augustin die Hennefer Straße/Hauptstraße, in Troisdorf die Rheinstraße/Im Kirchtal und in Hennef die Theodor-Heuss-Allee/Dürresbachstraße.