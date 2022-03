Autodiebstähle in Troisdorf : Vier hochwertige Geländewagen eines Autohändlers gestohlen

Autodiebstähle in Troisdorf

So sehen sie aus: Die Polizei hat ein Bild von einem der entwendeten Land Rover veröffentlicht. Drei der Autos sind schwarz, eins weiß. Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis

Troisdorf In Troisdorf wurden vier hochwertige Land Rover eines Autohändlers gestohlen. Der Wert liegt im sechsstelligen Bereich. Die Diebe sind noch auf der Flucht.

In Troisdorf sind unbekannte Diebe in die Bürogebäude eines Autohändlers eingebrochen und haben anschließend auf dem Gelände des Händlers vier hochwertige Land Rover gestohlen. Die Geländewagen haben gemeinsam einen Wert im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.