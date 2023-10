B8 zwischen Troisdorf und Siegburg Auto überschlägt sich auf der Aggerbrücke

Auf der Aggerbrücke in Troisdorf hat sich am Montagnachmittag ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bundesstraße 8 (Frankfurter Straße) war nach dem Verkehrsunfall in beide Richtungen gesperrt worden. Der Fahrer eines Skodas war nach Angaben vor Ort unterwegs in Richtung Siegburg. Auf der Brücke fuhr der Wagen nach ersten Angaben aus ungeklärter Ursache über eine Schutzplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug landete anschließend auf dem Dach.