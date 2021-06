Troisdorf reagiert auf tödliche Badeunfälle : Badeaufsicht und Alkoholverbot am Rotter See

Der Rotter See erhält demnächst eine Badeaufsicht. Außerdem verhängte die Stadt Troisdrof bis Ende September ein Alkohol- und Glasverbot rund um den See. Foto: Grafik General-Anzeiger, DLRG Bezirk Rhein-Sieg, Stadt Troisdorf

Troisdorf Gleich zwei junge Menschen sind in diesem Jahr bereits im Rotter See ertrunken, und auch in den vergangenen Jahren gab es dort immer wieder tödliche Badeunfälle. Stadt und Hilfsorganisationen einigten sich nun auf ein Konzept, nach dem das in Zukunft verhindert werden soll.



Alkohol-und Glasverbot, eine Badeaufsicht an den Wochenenden und ein abgetrennter Schwimmbereich – so sollen in Zukunft tödliche Badeunfälle im Rotter See verhindert werden. Darauf einigten sich die Teilnehmer an einem Runden Tisch, zu dem die Stadt Troisdorf eingeladen hatte.

Zuletzt vor zehn Tagen bargen die Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) einen Mann aus dem See, der wenig später im Krankenhaus starb. Nur einige Tage zuvor bargen die Rettungskräfte einen anderen Mann nur noch tot aus dem See. Er hatte sich gemeinsam mit zwei Freunden auf einer künstlichen Schwimminsel auf das Wasser gewagt, fiel runter und ertrank, weil er nicht schwimmen konnte.

Badeaufsicht am Rotter See An Wochenenden und besonders heißen Tagen Die Badeaufsicht am Rotter See wird vorerst ausschließlich an den Wochenenden und mit Ausnahmen auch an sehr heißen Tagen unter der Woche vor Ort sein. Jeweils drei Rettungsschwimmer der DLRG oder des DRK werden vorraussichtlich von Freitag bis Sonntag von 9 bis etwa 19 oder 20 Uhr einen Teil des Sees bewachen. Ob der See bewacht ist oder nicht, wird dann an einer Flagge zu erkennen sein, die im Falle einer Bewachung gehisst ist. Die DLRG und die Wasserwacht des DRK gewährleisten eine Badeuaufsicht hauptsächlich in dem mit Bojen markierten Schwimmbereich und weisen auf gültige Baderegeln hin.

Leichtsinn ist nach Angaben von Bettina Plugge, Stadtsprecherin in Troisdorf, bisher die häufigste Ursache für die Badetoten am See gewesen. Dabei seien nicht allein mangelnde Schwimmfähigkeiten der Grund, betont sie. Immer wieder träfen sich alkoholisierte Menschen an den Sommerabenden am See um zu feiern und gingen dann betrunken ins Wasser. Außerdem kam es laut Stadt häufiger vor, dass Rettungskräfte bei ihren Einsätzen am See von alkoholisierten Badegästen gestört, behindert und sogar mit Flaschen beworfen wurden. Nach all diesen Ereignissen lud die Stadt Troisdorf nun Hilfsorganisationen und Fachleute zu einem runden Tisch ein, um Vorschläge für den künftigen Umgang damit zu sammeln.

Badeaufsicht soll in einem abgesteckten Bereich tätig sein

„Mir war es wichtig, nach diesen Ereignissen zu dem Thema zusammen zu kommen und es aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten“, sagte Bürgermeister Alexander Biber. „Die Maßnahmen, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, sind für mich ein erster Schritt in die richtige Richtung und sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden“, fügte er hinzu. Die Stadt plant mit der DLRG Rhein-Sieg und der DRK-Wasserwacht gemeinsam eine Badeaufsicht am See zu etablieren, zumindest an den Wochenenden. Bereits in den nächsten beiden Wochen soll sie am See stationiert werden.

Bislang war der Rotter See unbewacht, und das Schwimmen war dort nur auf eigene Gefahr gestattet. In weiten Teilen des Sees wird das auch so bleiben. In einem mit Bojen abgesteckten Bereich soll künftig die Badeaufsicht zuständig sein. „Wir haben zusammen mit der DLRG überlegt, inwiefern es möglich ist, dort eine Badeaufsicht zu gewährleisten. Die Verantwortlichen waren sich einig, dass es nur an zwei Stellen am See möglich und sinnvoll ist, einen Rettungsturm aufzustellen“, berichtet Biber. Da die DLRG ehrenamtlich tätig ist und die Rettungsschwimmer unter der Woche beruflich eingebunden sind, sei es außerdem nur an den Wochenenden und nur an besonders warmen Tagen unter der Woche möglich, eine Badeaufsicht am See zu bieten. Eine Aufwandsentschädigung für DLRG und DRK soll in der kommenden Woche verhandelt werden.

Entscheidung über Wasserfläche liegt bei der Bezirksregierung Köln

Badeaufsicht und abgetrennter Schwimmbereich war im Vorfeld von Anwohnern und Teilen der Bevölkerung gefordert worden. Sogar eine Petition wurde erstellt und Unterschriften zu einen Schwimmbereich auf dem See gesammelt. Bis die Bojen jedoch sicher auf dem See befestigt werden können, bedarf es laut Troisdorfer Bürgermeister noch Absprachen mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Köln. Die Abstimmung mit der Bezirksregierung soll aber zeitnah erfolgen.

Um eine Badeaufsicht am See zu errichten, sollen zwei Aussichtstürme sowie ein Container für die Lagerung der Einsatzgeräte zur Wasserrettung am See in den nächsten zwei Wochen aufgebaut werden.Eine „Rettungsdrohne“ soll außerdem das Aufspüren von Ertrunkenen erleichtern. Die App „Lifeguard“ dient Badegästen vor Ort dazu, Rettungskräfte zu alarmieren, die bereits am See sind. Sie soll dort getestet werden. „Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen solch eine Technologie in diesem Zusammenhang auszuprobieren“, erklärt Biber. Er plant auch, die Beschilderungen am See erneuern und übersichtlicher gestalten zu lassen. Die neuen Schilder erhalten einen QR-Code zur App.

Anwohner beklagten Ruhestörung und wollen keine gewerbliche Nutzung

In der Vergangenheit bereiteten daneben auch immer wieder Betrunkene und alkoholisierte Menschen Probleme am Rotter See. Sie sorgten für Ruhestörungen, störten bei Einsätzen und griffen Rettungskräfte laut Stadt sogar verbal und tätlich an. Aus diesem Grund beschwerten sich bereits mehrfach die Anwohner, berichtete Biber. Um diesen Aspekt auch aufzugreifen, verabschiedete die Stadtverwaltung bereits vor der Sitzung eine Allgemeinverfügung, die ein Alkohol- und Glasverbot rund um den See verhängt. Das Verbot gilt vorerst bis zum 30. September. „Mit dem Alkhol- und Glasverbot möchten wir nicht nur die Verletzungsgefahr für Familien und Kindern verringern, sondern auch ein deutliches Signal setzen. Die Erholungsflächen am Rotter See sind für die Allgemeinheit da und nicht für alkoholisierte, gewalttätige Einzelpersonen und Gruppen“, so Biber. Ordnungsamt und Polizei werden am See regelmäßig kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird.

Im Vorfeld der Sitzung wurde mehrfach auch ein komplettes Badeverbot am See gefordert. Dem kam die Stadt jedoch nicht nach. Langfristig solle jedoch das Schwimmen außerhalb des markierten Schwimmbereichs verboten werden, so Biber. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir die Maßnahmen juristisch jetzt richtig formulieren müssen und was rechtlich möglich ist. Dazu sind wir in Gesprächen“, erklärte der Bürgermeister. Für ihn seien die Maßnahmen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie sollen jetzt schnellstmöglich umgesetzt werden. Im September wolle man sich dann noch einmal beraten und schauen, wie sie funktioniert haben.