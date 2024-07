Auswertung des NRW-Umweltministeriums In diesen Badeseen in der Region ist die Wasserqualität „ausgezeichnet“

Auch die Badeseen in der Region schnitten bei der Untersuchung sehr gut ab. Ausgezeichnete Wasserqualität weisen demnach der Rotter See in Troisdorf, der Heiderbergsee in Brühl, der Bleibtreusee und der Otto-Maigler-See in Hürth sowie die Kölner Badegewässer Escher Badesee (Köln-Esch/Auweiler), Vingster Baggersee (Köln-Vingst) und Fühlinger See auf. Auch der Liblarer See in Erftstadt, der Freilinger See in Blankenheim (Kreis Euskirchen) und Zieselsmaar in Kerpen erhielten die Wertung „ausgezeichnet“.