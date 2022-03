Festnahme : Mann stößt Frau am Bahnhof in Troisdorf ins Gleisbett

Der Bahnhof in Troisdorf. Foto: Meike Böschemeyer

Troisdorf Ein Mann soll am Dienstag am Bahnhof in Troisdorf eine Frau angegriffen haben. Zunächst trat er der Frau in die Waden, schließlich stieß er sie sogar ins Gleisbett. Die Polizei nahm den Mann fest und erstattete Anzeige.



Ein 38-Jähriger hat am Dienstagmorgen am Bahnhof in Troisdorf mehrere Reisende belästigt und eine 20-jährige Frau grundlos angegriffen. Die Polizei schildert den Angriff so: Als die 20-Jährige am Bahngleis stand und in die einfahrende S-Bahn einsteigen wollte, soll ihr der 38-Jährige plötzlich und grundlos von hinten in die Waden getreten haben. Die Frau soll daraufhin versucht haben, ein Foto von dem Mann zu machen, woraufhin der Angreifer ihr ins Gesicht schlug.

Wie die Polizei weiter berichtet, soll es daraufhin zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Der Mann schubste die junge Frau schließlich ins Gleis. Sie wurde dabei zwar leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Gleis befreien. Anschließend hielt die Frau den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest.

Nach Angaben der Polizei konnten zwei Zeuginnen den Vorfall bestätigen. Die Frauen wiesen die Polizei außerdem darauf hin, dass der Mann bereits zuvor mehrere Frauen am Bahngleis belästigt haben soll.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest und erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

(ga)