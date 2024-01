Ausbau der S13 Neue Bauarbeiten zwischen Beuel und Troisdorf nahen

■ Schallschutzarbeiten: Die DB beginnt mit dem Aufbauen von Schallschutzwandelementen entlang der Sankt Augustiner Straße Auf der Mirz und der Gerhardstraße in Vilich. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten sollte es für die Anwohner vor Ort deutlich leiser werden. Wie berichtet, geht es ab Sommer dann weiter mit dem Bau der Wände in Troisdorf (Louis-Mannstaedt-Straße und Friedrich-Wilhelms-Hütte) sowie in Sankt Augustin (Meindorf) und Bonn (Vilich Westseite, Platanenweg und Bahnhof Beuel). Teilweise wird die Wand zwischen den Gleisen aufgebaut, weil die Güterzüge lauter sind und der Lärmschutz dort wirksamer ist, wo er entsteht: an den Rädern. Insgesamt entstehen mit dem Ausbau der S13 entlang der gesamten Strecke zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel über 15 Kilometer Schallschutzwände.