Edith-Stein-Straße in Sieglar Schüler können 2024 ins neue Schulzentrum in Troisdorf einziehen

Beim Neubau hat die Stadt die Nachhaltigkeit fest im Blick. Mit Hilfe von 509 Photovoltaikmodulen will sie jährlich bis zu 95 Tonnen CO 2 einsparen, so die Angaben des beauftragten Planungsbüros. Zum Erhalt der Artenvielfalt ist eine Begrünung des Daches geplant. Dezentral gesteuerte Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in jedem Raum sparen in Zukunft außerdem rund 490.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Zudem habe der Neubau im Vergleich zum Altbau 70 Prozent weniger Wärmebedarf, erläuterte der Planer.