Baumaßnahmen 2024 im Rhein-Sieg-Kreis Troisdorf und Siegburg planen mit großen Investitionen

Rhein-Sieg-Kreis · In Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises stehen auch 2024 größere Baumaßnahmen an. Während am Campus Sankt Augustin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die Planungsphase für den Neubau intensiviert wird, haben vor allem Troisdorf und Siegburg große Investitionen geplant.

04.01.2024 , 06:00 Uhr

Das größte Projekt der Stadt Siegburg ist die Fortführung des 100 Millionen Euro teuren BildungsCampus Neuenhof. Foto: Ralf Klodt

Trotz schwieriger finanzieller Bedingungen werden 2024 in vielen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises neue Projekte und Sanierungen angepackt – oder wenigstens die Weichen dafür gestellt. So wie etwa am Campus Sankt Augustin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS).