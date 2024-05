Bauprojekt im Troisdorfer Zentrum Investor baut Bürokomplex mit moderner Dreifach-Sporthalle

Ein Bürohaus mit Platz für Gastronomie und eine angeschlossene Dreifach-Sporthalle bauen der Investor Frank Stommel, Geschäftsführer der Firma Baucon, und Architekt Bernd Manz in attraktiver Lage mitten in Troisdorf an der Mülheimer Straße. Baubeginn für die Halle und das angrenzende Gebäude ist der Spätsommer dieses Jahres, und das Projekt auf dem großen, derzeit brachliegenden Parkplatz zwischen der Aral-Tankstelle und dem Kunsthaus Troisdorf soll bereits Ende 2025 bezugsfertig sein.