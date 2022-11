Kunst in Troisdorf : Bedeutendes Kunstwerk ist wieder aufgetaucht

Kunst in Troisdorf

Troisdorf Das Buntglasfenster von Ernst Jansen-Winkeln ist jetzt im Troisdorfer Verwaltungsgebäude zu sehen. Das Werk war zwölf Jahre in einer Kiste verstaut.

Im Jahr 2010 wurde das Fenster an der Burg Wissem abgebaut und in einer gepolsterten Box sicher verstaut. Es konnte kein passender Platz im neuen Museum gefunden werden. Erst als sich Thomas Ley, der ehemalige Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Troisdorf (HGT), mit der Schwiegertochter des Künstlers, die der „Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts“ vorsteht, in Verbindung setzte, kam Licht ins Dunkel. Sie fand den Originalentwurf im Nachlass ihres Schwiegervaters und schrieb darüber einen Aufsatz im Jahresheft des Vereins.