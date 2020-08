40-Jährige begeht Unfallflucht : Betrunkene Frau flieht nach Unfall von Essen nach Troisdorf

Troisdorf In den frühen Morgenstunden wurde ein Frau unweit eines beschädigten Fahrzeugs gesehen. Ein Zeuge regiert schnell und alarmiert die Polizei. Diese stellt starken Alkoholeinfluss fest und einen Zusammenhang mit einem weiteren Verkehrsunfall.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr hat ein Zeuge am Golfplatz in Kriegsdorf ein stark beschädigtes Fahrzeug entdeckt. In unmittelbarer Nähe befand sich eine 40-jährige Frau. Der Zeuge alarmierte die Polizei.