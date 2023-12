Angeklagte aus Troisdorf kamen mit Bewährungsstrafe davon Deshalb fiel das Urteil wegen Drogenbesitzes milder aus

So wie andere „im Keller straffrei Wein lagern“, berichtete Eumann, bunkerten sie in ihrer Troisdorfer Zwei-Zimmer-Wohnung in Einmachgläsern Marihuana. Während der Corona-Pandemie stockten beide, aus Angst, der Nachschub könne versiegen, den Drogenvorrat auf insgesamt 515 Gramm auf. Das ist ein Vielfaches von dem, was der Gesetzgeber für den Eigenbedarf erlaubt. Kaum aber hatten die Chemiker das letzte Gläschen zugeschraubt, klingelte im Mai 2020 die Polizei: Razzia. Der Mieter war wegen Waffenbesitzes angezeigt worden, zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Während die Polizisten nach der Konterbande suchten und dabei zwei ungefährliche Pistolen zutage förderten, rochen sie Marihuana, entdeckten das Depot, packten alles zusammen und fotografierten auf der Wache die Strecke. Die Staatsanwaltschaft schrieb eine Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels; dafür drohen mindestens fünf Jahre Haft.