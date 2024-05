Ausstellung im Bilderbuchmuseum Burg Wissem Antje Damm will mit ihren Bildern neugierig machen

Ihre Werke, die sonst bei ihr zu Hause in der Nähe von Gießen in einer Holzkommode schlummern, an den Wänden des Bilderbuchmuseums in Szene gesetzt zu sehen, bezeichnet sie selbst während der Vernissage als einen „besonderen Moment“. Im Erdgeschoss des Herrenhauses sind eigene kleine Welten entstanden, die die Bandbreite in Damms Schaffen dokumentieren. Da sind Papierfiguren, die rund um in Kartons gebaute Wohnwelten für ihren Einsatz bereit liegen. Oder Streichholzschachteln, die in ihrem Inneren kleine Geschichten erzählen. Und unter der Überschrift „Frag mich“ vielerlei Fragen, die auf eine Antwort warten.