Burg Wissem : Bilderbuchmuseum präsentiert seine Rotkäppchen-Sammlung neu

TROISDORF Das Bilderbuchmuseum Burg Wissem hat seine Rotkäppchen-Sammlung mit 1800 Exponaten umgestaltet. Museumsleiterin Pauline Liesen erzählt im GA-Gespräch, warum sie sich dieses Jahr eigentlich ganz anders vorgestellt hatte.

Vorbei am Hochsitz des Jägers geht es immer tiefer in den dunklen, aber irgendwie auch faszinierenden Wald hinein. Mit tanzenden Schatten übt er eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus und mitten im Märchenwald versteht dann wohl jeder, warum das Rotkäppchen die ermahnenden Worte seiner Mutter vergisst und immer weiter vom Weg abkommt.

Zum Glück ist der Wolf im Troisdorfer Bilderbuchmuseum nicht echt, das Märchenerlebnis in dessen neu gestalteten Rotkäppchen-Räumen indes durchaus realistisch. Die neue Präsentation seiner umfassenden Rotkäppchen-Sammlung hat das Museum in die Ausstellung „Wie im Märchen... Rotkäppchen, Rapunzel Co.“ mit Exponaten aus dem eigenen Bestand und einer märchenhaften Mitmachausstellung eingebettet.

Die dadurch gewonnene Zeit nutzte das Haus, um das 2015 angestoßene Projekt zur Neugestaltung der Rotkäppchen-Sammlung zu vollenden: Die Künstler Ulla Bönnen und Andreas Schulz haben zwei Räume im ersten Obergeschoss der Burg Wissem dauerhaft in einen wahren Märchenwald verwandelt und in ihn Teile der großen Rotkäppchen-Sammlung integriert. Der Landschaftsverband Rheinland hat das Projekt mit 9000 Euro unterstützt.

Neben Originalillustrationen und alten Bilderbüchern umfasst diese viele volkskundliche Objekte. „Elisabeth Waldmann hat alles gesammelt, was ihr zum Thema Rotkäppchen in die Hände fiel.“ So finden sich auch in der Rotkäppchen-Austellung im ersten Obergeschoss neben Serviceteilen und anderen Alltagsgegenständen mit Rotkäppchenmotiven auch Püppchen, Spielfiguren und Ähnliches in Vitrinen und auch im antiken Küchenschrank.