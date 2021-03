Neue Ausstellung : Bilderbuchmuseum Troisdorf: Ab in Räuber Hotzenplotz’ Höhle

Bilderbuchmuseum Troisdorf: Ab in Räuber Hotzenplotz’ Höhle

Troisdorf Illustrationen zu Otfried Preußlers Kinderbüchern zeigt das Bilderbuchmuseum Troisdorf. Für die kleinen Gäste gibt es etwas ganz Besonderes.

Kinder haben „ein Recht auf Fantasie und Unbeschwertheit“

Seine mehr als 35 Bücher mit einer Gesamtauflage von über 50 Millionen Exemplaren begeistern bis heute noch kleine und große Leser weltweit. Dabei sei der „generationsübergreifend beliebte“ Kinderbuchautor oft von Verlagen abgelehnt worden, wie Museumsleiterin Pauline Liesen bei einem Pressetermin berichtete. „In den 1950er Jahren nach dem Krieg fand ein Umbruch in der Kinderliteratur statt. Man wollte keine Märchen mehr, sondern Geschichten in der gegenwärtigen Welt“, so Liesen.