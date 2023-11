Illustratorin im Bilderbuchmuseum Troisdorf Die Frau, die Harry Potter ein Gesicht gegeben hat

Eines ihrer Werke haben die meisten gewiss schon einmal in der Hand gehalten: Sabine Wilharm ist die Frau, die Harry Potter in den deutschen Auflagen des Romans ein Gesicht gegeben hat. Das macht allerdings nur einen kleinen Abschnitt ihres verschiedenste Illustrationen umfassenden Werks aus. Diesem widmet das Bilderbuchmuseum auf Burg Wissem derzeit gleich zwei Ausstellungen. Sowohl in der Ausstellung „Besen! Besen! Seid’s gewesen. Von Hexen und Zauberern“ als auch in einer weiteren unter dem Titel „Sabine Wilharm. Illustrationen“ zeigt es seit dem Wochenende die ganze Bandbreite kreativen Schaffens der Künstlerin.