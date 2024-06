Ausstellung mit Bilderbuchoriginalen in Troisdorf Ein Hoch auf die Freundschaft im Bilderbuchmuseum

Mit Buntstift sind die Kinder gezeichnet, die sich auf dem Bild umarmen. Es bildet den ersten Farbklecks zwischen noch weißen Blättern, die an der Wand darauf warten, bemalt oder beschrieben zu werden. „Freundschaft, was bedeutet das für Dich?“ will das Bilderbuchmuseum auf Burg Wissem an dieser Stelle von seinen Besuchern wissen. Eine Antwort hat das Team schon erhalten. Noch viele weitere sollen folgen, wenn die aktuelle Ausstellung an diesem Sonntag, 30. Juni, offiziell eröffnet ist. Die widmet sich unter dem Titel „Best Friends 4ever, Helme Heine, Pippi Langstrumpf &Co“ dem Thema Freundschaft im Bilderbuch.